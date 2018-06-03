Ситуация сложная, но контролируемая: Из-за обстрела боевиков на Донбассе трое украинских бойцов получили ранения

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За прошедшие сутки, 2 июня, боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие - трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 июня.

«За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение», - говорится в отчете.

«Напряженная обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику», - подчеркнули в пресс-центре.

Во время боевых действий за прошедшие сутки 3 украинских военных получили ранения и были госпитализированы.

По данным разведки, 3 оккупантов уничтожено, 3 ранены.

Анатолий Чубаченко

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