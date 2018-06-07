За сутки на Донбассе двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 июня, во время боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, но контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.

Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино. В общем противник 25 раз нарушал режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов. Подразделения Объединенных сил препятствовали провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ. По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожено и 3 получили ранения.

В течение ночи 7 июня были признаки обострения ситуация на Луганщине – оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь среди украинских войск за текущие сутки нет.

Напомним, что ранее на Донбассе боевики 27 раз нарушили перемирие и обстреляли Талаковку из артиллерии.