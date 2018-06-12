Украина подала в Суд ООН меморандум с доказательствами в рамках дела против России

Украина 12 июня подала в Международный суд ООН письменный меморандум в рамках дела против России о нарушении ею Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в Facebook президента Петра Порошенко.

«Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня - День России - для подачи меморандума», - заявил Порошенко.

Он добавил, что это важный этап в доказательстве того, что «за все свои противоправные действия РФ понесет ответственность».

«Для этого нам нужна позиция Международного Суда ООН, который предоставит надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями и криками «это не мы» и «нас там нет». Меморандум содержит чрезвычайное, как для практики суда, количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность. Впереди еще много работы по доведению правды, но правда на нашей стороне и поэтому мы будем ее отстаивать и защищать всеми надлежащими средствами», - заявил он.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что меморандум состоит из 29 томов и содержит 17500 страниц, его общий вес - около 90 кг.

Россия должна подать свой встречный меморандум до 12 июля 2019 года.

Напомним, 19 апреля 2017 года суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украины против РФ. Согласно мнению судей, доказательства Украины о финансировании Россией терроризма - недостаточны, поэтому в обеспечительных мерах по этой части иска отказано.

В то же время суд решил обеспечительные меры по другой части иска - о дискриминации этнических украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму. В частности, он обязал Россию разрешить работу Меджлиса крымскотатарского народа и предоставить доступ к обучению на украинском языке в Крыму.

Как на Россию, так и на Украину возложено обязательство избегать нарушения конвенции о расовой дискриминации. Также суд потребовал сделать все необходимое, чтобы уладить конфликт на Донбассе мирным путем.