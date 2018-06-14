Подозреваемого в мошенничестве николаевца Дадеу в России осудили за «экстремизм»

Николаевец Николай Дадеу согласно решению Октябрьского районного суда города Новороссийска получил 1 год и 6 месяцев колонии-поселения. Российский суд признал Дадеу виновным в «содействии участию в экстремистской организации «Правый сектор».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Дадеу находится в следственном изоляторе Новороссийска. Его осудили 21 мая. Адвокат Марина Дубровина уже подала апелляцию на приговор, рассмотрение которого состоится в ближайшее время в Краснодарском краевом суде.

«По сути, Николая Дадеу осудили за размещение осенью 2015 года на созданной им Facebook-странице «УкрВолонтерПром» объявлений о потребности участников акции «Блокада Крыма» в 4 автомобильных шинах и нескольких рациях. При этом сам Дадеу средства на эти цели не собирал, никому ни шины, ни раций не передавал, а после размещения объявления просто помог связаться тому, кто подал запрос (по версии следствия, это был член «Правого сектора»), с теми, кто вызвался предоставить вещи для блокады. Этого достаточно, чтобы получить обвинительный приговор в экстремизме».

«Все описанные события происходили на территории Украины, никаких украинских законов гражданин Украины, размещая объявления, не нарушал и никаких пострадавших от его деятельности граждан России нет. Но новороссийский суд считает, что имеет право оценивать действия Дадеу в связи с тем, что «преступление направлено против интересов Российской Федерации», - сообщает журналистка Мария Томак.

Следствие признает, что Николай Дадеу не является и никогда не был членом «Правого сектора», а только «способствовал участию» в организации. Судя по тексту приговора, разместить сообщение о необходимости в шинах и рациях Дадеу попросил «неустановленный человек по имени Алексей». Следствие не смогло ни выяснить его имени, ни, соответственно, получить доказательства участия этого человека в «Правом секторе». Сам Николай Дадеу своей вины не признал, и в суде заявил, что преследуется только за то, что является украинским гражданином, а также обвинил некоторых из допрошенных свидетелей в том, что они являются «подставными» и пытаются его оговорить.

Среди свидетелей обвинения – новороссийские «казаки», а также граждане Украины, которые выехали на территорию России после начала российской агрессии на востоке Украины. Свидетельства последних почти идентичны и начинаются с описания «вакханалии нацизма» в Киеве во время событий Майдана.

Как известно, в 2014 году одесские участники Евромайдана обвинили Дадеу в воровстве из общественной кассы 17 тысяч гривен. Однако данный конфликт так ничем и не закончился, и Дадеу продолжил собирать средства в Николаеве «на нужды АТО».

В 2016 году николаевские волонтеры также обвинили Дадеу в том, он похитил деньги, которые были пожертвованы родителями детей, отдыхающих в детском лагере «Степовий птах». В полиции тогда открыли уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Сбежав в марте 2017 года от украинской Фемиды, Дадеу обосновался в российском Новороссийске. Далее под предлогом организации благотворительных мероприятий для детей с инвалидностью Дадеу принялся устанавливать контакты с представителями городской администрации. Это привлекло внимание сначала российских журналистов, а затем и правоохранительных органов. После задержания Дадеу подвергли допросу, его пытались выставить как экстремиста.

Дадеу заявлял, что после задержания оперативники ФСБ применяли к нему пытки, в частности электрическим током, а также избивали. За Дадеу вступился известный правозащитный центр «Мемориал».

Стоит отметить, что в свое время Дадеу связывали с первым вице-губернатором Николаем Романчуком, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Дадеу, по имеющейся информации, был помощником Романчука.