В террористической «ДНР» подорвали сепаратистский памятник «За оборону Иловайска»

В среду, 27 июня, в Иловайске неизвестные подорвали памятник «За оборону Иловайска», установленный оккупационными властями на въезде в город.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

«По предварительным данным, взрыв произошел 27 июня в 22:40. Установлено, что основание конструкции памятника повреждено, а верхняя его часть разрушена полностью. Части конструкции разбросаны в радиусе около 50 метров», – говорится в сообщении так называемого «МВД» «ДНР».

Источник в «спецслужбе ДНР» считает, что подорвать, скорее всего, хотели очередной российский «гуманитарный конвой», но просчитались — на тот момент белые КамАЗы уже подъезжали к Донецку.

Сообщество «Це Донецьк, крихітко» в «ВКонтатке» отмечает, что памятник, «посвященный захвату города террористами», подорвали «наши парни».

Напомним, ранее в оккупированном Луганске подорвали памятник, установленный террористами.