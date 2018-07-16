В соцсетях сообщают об уничтожении на Донбассе двух российских военных, участвовавших в захвате Крыма

Об этом сообщается в соцсетях со ссылкой на сообщества российских оккупационных сил.

В частности, речь идет о старшем технике роты (пунктов управления) батальона связи гибридных войск РФ Мазудине Неджефове и водителе из того же подразделения ВС РФ Имидваре Айдамирове.

Судя по всему, указанные россияне были уничтожены еще в 2017 году, однако в открытых источниках информация об их смерти появилась только сейчас.

Согласно имеющимся данным, Айдамиров был госпитализирован с ранением 15 августа, а умер он 24 августа.