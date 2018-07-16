В соцсетях сообщают об уничтожении на Донбассе двух российских военных, участвовавших в захвате Крыма

Украинские бойцы на Донбассе ликвидировали двух военнослужащих РФ, участвовавших ранее в оккупации Крыма.
Украинские бойцы на Донбассе ликвидировали двух военнослужащих РФ, участвовавших ранее в оккупации Крыма.
Об этом сообщается в соцсетях со ссылкой на сообщества российских оккупационных сил.
В частности, речь идет о старшем технике роты (пунктов управления) батальона связи гибридных войск РФ Мазудине Неджефове и водителе из того же подразделения ВС РФ Имидваре Айдамирове.
Судя по всему, указанные россияне были уничтожены еще в 2017 году, однако в открытых источниках информация об их смерти появилась только сейчас.
Согласно имеющимся данным, Айдамиров был госпитализирован с ранением 15 августа, а умер он 24 августа.
История водителя того же батальона связи 18 ОМСБр ВС РФ Айдамирова Имидвара Видадиевича отличается не очень сильно: значок за Крым, поездка на Донбасс, 15 августа ростовский госпиталь, 24 августа - смерть #груз200 #ихтамнет #роа pic.twitter.com/WFryYQmiAd— Necro Mancer (@666_mancer) 15 июля 2018 г.
Дата смерти Неджефова не известна.
Простая история прапорщика батальона связи 18 ОМСБр Неджефова Мазудина Зиявутдиновича: получил значок за отдых в Крыму, отправился в последний поход на Донбасс и вернулся из него с орденом Мужества. Посмертно #груз200 #ихтамнет pic.twitter.com/DZeDhMOhR8— Necro Mancer (@666_mancer) 15 июля 2018 г.
Кроме того, информации об обстоятельствах ликвидации российских военных также нет.
При этом сайт Миротворец также подтвердил смерть Неджефова.