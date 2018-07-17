Сотрудник миссии ОБСЕ на Донбассе слил России секретные данные организации, – СМИ

Внутренние документы наблюдателей ОБСЕ в Украине попали в руки Федеральной службы безопасности России.

Об этом сообщает «Остров» со ссылкой на расследование «ARD magazine Fakt».

Речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных о коммуникации первого заместителя главы СММ Александра Хуга.

Также среди документов - мини-досье на членов миссии. В частности, описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и тому подобное.

Согласно исследованию, документы, возможно, были направлены российским агентам одним из сотрудников миссии ОБСЕ.

На это сообщение отреагировала в Facebook пресс-служба СММ ОБСЕ. Миссия пообещала изучить данное заявление.

«Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине известно о репортаже программы «Факт» («Fakt2) Рабочего содружества общественно-правовых вещательных станций Федеративной Республики Германия («ARD»), который выйдет в эфир во вторник 17 июля. Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намерена тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами», - говорится в заявлении СММ ОБСЕ в Украине.

При этом в миссии отметили, что их работа «была и будет прозрачной».

«Мы сообщаем о фактах на местах так, как мы их видим; эти факты сообщаются государствам-участникам ОБСЕ и публикуются в наших ежедневных отчетах на сайте ОБСЕ», - заявили наблюдатели.

Также они отметили, что «без надлежащей верификации» не могут комментировать или строить предположения «по поводу документов неизвестного происхождения» и выражают свою обеспокоенность.

«Тем не менее, Миссия обеспокоена, что предположительное проникновение может быть потенциальным риском для ее сотрудников, ставя под угрозу неприкосновенность их личной информации и их безопасность», - заявляют в СММ.

Напомним, что Госдеп США призвал РФ прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.