В армянском селе местные жители остановили российских военнослужащих, которые приехали на учения и стреляли из оружия

В селе Паник Ширакской области Армении 17 июля российские военные 102 базы, дислоцированной в областном центре Гюмри, без предупреждения местного населения проводили учения, чем напугали жителей выстрелами из оружия.

Об этом сообщает ВВС.

В социальных сетях появились снятые жителями села видеозаписи, на которых видно, как из проезжающих по селу военных грузовиков ведется беспорядочная стрельба из автоматического оружия, а также слышны взрывы.

Автор одного из видео Армен Григорян на своей странице в Facebook пишет, что жители села были в ужасе. Некоторые говорят, что не могли понять, что происходит. Кто-то думал - землетрясение, а кто-то - что это реальные военные действия.

«Стреляли из оружия типа АКС, ЗРК и ПК, взрывали дымовые шашки и взрывпакеты», - сообщил Армен Григорян.

Военные заявили, что отрабатывали сценарий учений, а стрельба велась холостыми патронами. Но селяне заблокировали колонну, требовали объяснений и удерживали российских военных до прихода представителей местных правоохранительных органов.

Стоит отметить, что согласноо армяно-российскому договору о дислоцированной в Гюмри 102-й военной базе, военные должны заранее ставить в известность местные органы о маршрутах передвижения.

Напомним, что жители норвежского города Вадсе неподалеку от границы с Россией услышали сирену и подумали о том, что началась война.