На Донбассе боевики применили БМП, гранатометы и минометы – ранены четверо украинских военнослужащих

За прошедшие сутки, 2 августа, в зоне боевых действий на Донбассе боевики совершили 28 обстрелов, в том числе один раз - из тяжелого вооружения. Четверо военнослужащих получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино.

Позиции ВСУ у Водяного боевики обстреляли из запрещенных минометов калибром 82 мм.

С начала суток 3 августа боевики российских оккупационных войск 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.

По данным разведки двое оккупантов погибли и один получил ранения.