Во время событий под Иловайском все стороны конфликта нарушали права человека, – ООН

Управление ООН по правам человека провело анализ и пришло к выводу, что во время событий под Иловайском в августе 2014 года все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека.

Об этом говорится в докладе, обнародованном в четверг на брифинге в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Случаи, задокументированные и проанализированные УВКПЧ в настоящем докладе, свидетельствуют о том, что во время боевых действий под Иловайском все стороны конфликта совершали серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права», - говорится в докладе.

Также там отмечается, что некоторые из нарушений, возможно, являются военными преступлениями.

В анализе также подчеркивается, что украинская власть не в полной мере провела расследование преступлений под Иловайском.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека рекомендует властям Украины продолжить процесс ратификации Римского статута и внесения изменений в Уголовный кодекс, которые позволят осуществлять уголовное расследование международных преступлений на национальном уровне.

Правоохранительным органам Украины рекомендуется проводить беспристрастное расследование всех заявлений о нарушениях прав человека.

Как известно, около Иловайска Донецкой области несколько батальонов, а также военнослужащие регулярной украинской армии оказались в окружении террористов и российских солдат. В результате ожесточенных боев силы АТО понесли потери, часть военнослужащих сдалась. Однако большинство бойцов осталось стоять на своих позициях и давать достойный отпор боевикам. Более того, в результате одного из боев были уничтожены около пяти единиц техники противника и около 10 российских солдат взято в плен.

В итоге группировке сил АТО, которые находились в Иловайске, террористами был выдвинут ультиматум сложить оружие и сдать технику. И только при этом условии - свободно выйти из города. Однако было принято решение игнорировать данный ультиматум.

Позже стало известно, что Президент Порошенко в результате переговоров договорился, что до 10:00 субботы, 30 августа, все украинские военные, которые на данный момент находятся в окружении под Донецком и не сдались террористам в плен, получат возможность выйти из «кольца» через специальный «коридор».

Однако, по словам командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, план по выводу войск из окружения был саботирован.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии. Также ГПУ заявляла, что главной причиной трагедии под Иловайском стало прямое вторжение российской армии.