Беспилотник ОБСЕ снова зафиксировал колонны российских военных грузовиков на Донбассе возле границы с РФ

На временно оккупированной территории Донецкой области в районе Маныча вблизи границы с Российской Федерацией БПЛА СММ снова зафиксировал колонны военных грузовиков боевиков.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 13 октября.

По данным отчета, беспилотник снова зафиксировал колонны военных грузовиков боевиков, одна из которых в составе семи КамАЗов, четырех «Уралов», а также МТ-ЛБ на трале, а другая - в составе двух КамАЗов и двух «Уралов».

«Это лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, подтверждающих непрерывное движение вооружения в обе стороны на контролируемом оккупантами участке российско-украинской границы», - говорится в сообщении.

Также сообщается о систематических препятствиях со стороны вооруженных формирований РФ деятельности международных наблюдателей. Согласно отчету, боевики запретили представителям миссии проехать для проведения мониторинга в Седове, Новоазовск и Вознесеновку. Кроме того, в Бойковском персонал местной больницы отказался давать представителям СММ ОБСЕ информацию о пострадавшем гражданском населении без разрешения вооруженных формирований РФ.

«Аналогичный отказ международные наблюдатели получили от руководства школы в Чернухино. Это очевидный показатель того, насколько запуганным является население временно оккупированных территорий», - отмечается в сообщении.

Напомним, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) заявила о беспрецедентном количестве тяжелой техники и вооружений вне мест постоянного хранения на оккупированной части Донбасса.