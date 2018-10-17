СМИ обнародовали фамилии двух погибших 16 октября украинских солдат

За прошедшие сутки, 16 октября, в районе проведения операции Объединенных сил в ходе боевых действий двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранения .

По данным разведки, в течение суток трех оккупантов уничтожено и еще двое ранены .

Об этом сообщил пресс-центр ООС в утренней сводке.

Российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Активизировалась работа вражеских снайперов ", - говорится в сводке.

"Наиболее напряженная ситуация на Донецком направлении была в районе населенного пункта Марьинка, где в окрестностях велись боевые действия с применением стрелкового оружия и гранатометов. Вследствие ведения боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один воин получил ранения ", - сказал Жуганов.

"Объединенные силы принимали необходимые меры, в том числе - и активного противодействия работе вражеских снайперов. В результате применения отдельных элементов контрснайперськои борьбы деятельность снайперских пар противника было приостановлено ", - добавил пресс-секретарь.

Как стало известно вблизи города Марьинка Донецкой области погиб военнослужащий из пгт Томашполь Винницкой области Павел Билик - стрелок - помощник гранатометчика механизированного отделения с механизированного батальона в / ч А0666 ( 28-я отдельная механизированная бригада ВС Украины ).

Павел Пантелеевич Билик родился 29 июля 1980 года, раньше жил в селе Костичаны Новоселицкого района Черновицкой области.

Пришел на военную службу по контракту в октябре 2017 года, призван Томашпольским РВК.

Также стало известно имя второго воина Вооруженных сил Украины, который погиб во вторник, 16 октября. Около 22 часов в зоне проведения ООС погиб 20-летний солдат Андрей Бойко родом из Лубен Полтавской области.

Как сообщили в Полтавском областном военном комиссариате, военнослужащий погиб от пули вражеского снайпера, получив ранения в голову.

СМИ отмечают, что Андрей Юрьевич Бойко, 19 мая 1998 года рождения, звание - солдат, был минометчиком минометной батареи 1-й отдельной танковой бригады. В рядах ВСУ служил с 2017 года, "до последнего честно и добросовестно выполнял свой гражданский долг".