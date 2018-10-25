В Азовское море вошли два российских военных корабля, еще один на подходе

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что 24 октября Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один - на подходе.

Об этом он рассказал в рамках Львовского форума по безопасности, передает «Укринформ».

- Вчера два сторожевых корабля – «Сыктывкар» и «Кизляр» были, внутренними водами Российской Федерации, доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря, - сказал Цигикал.

Он отметил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.

- Сегодня началось буксование еще одного корабля, «Стерегущий». Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов, - добавил глава Госпогранслужбы.

Цигикал отметил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.

- На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая, - заявил он.

Напомним, в ночь на 23 сентября два корабля Военно-морского флота Украины стали объектом пристального внимания со стороны оккупационных российский властей. Российские пропагандистские СМИ сообщали, что два корабля Военно-морских сил Украины вошли в «исключительную экономическую зону России» у берегов оккупированного Крыма.

23 сентября судна Донбасс и Корец прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупированный Крым (так называемый Крымский мост), а на следующий день прибыли в город Бердянск.

Отметим, что путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемый РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.