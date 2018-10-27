Президент Украины призвал Россию вывести свои войска из Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко призвал Российскую Федерацию вывести войска из оккупированной части украинского Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Уберите свои войска, Россия, с нашей территории», - подчеркнул Глава государства на Первом форуме регионов Украины и Беларуси во время рабочего визита в Республику Беларусь.

«Чего сейчас требует весь мир? Выполнения Минских договоренностей», - подчеркнул Президент.

«Именно в Минске был достигнут и подписан документ, который навсегда войдет в учебники дипломатии - Минские договоренности», - отметил Петр Порошенко и добавил, что сам термин «Минские договоренности» вошел в последующие документы Совета Безопасности ООН.

«Мы должны сделать все, чтобы прекратить войну, чтобы перестали убивать украинцев, чтобы были выведены российские войска и чтобы началось политическое урегулирование через выборы», - сказал Петр Порошенко,

Порошенко отметил, что это должно произойти «не через фейковые выборы, которые хочет провести Россия, а настоящие выборы».

Глава государства особо подчеркнул, что благодаря «именно договоренностям в Минске были освобождены из тюрем тысячи заложников».

Президент Украины также поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку инициативы проведения в Минске переговоров между Украиной и РФ о прекращении агрессии России против Украины.

«Я хочу поблагодарить своего хорошего и давнего друга. И большого друга украинского народа. Я это говорю не просто так. Так как часть жизни Александра Григорьевича прошла в Украине... Он не равнодушен к Украине», - сказал Петр Порошенко и вспомнил как происходили длительные и изнурительные мирные переговоры в Минске при поддержке Президента Беларуси.

При этом глава украинского государства отметил чрезвычайно важную роль лично Президента Беларуси в процессе мирного урегулирования ситуации в Донбассе.