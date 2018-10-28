РФ отправляет жителей аннексированного Крыма служить на Крайний Север

Во время осеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации собираются призвать 2,8 тысячи крымчан, большинство из которых отправят служить на Крайний Север.

Об этом заявил российский военный комиссар временно оккупированного Крыма Олег, передает «Крым.Реалии».

По словам Ермилова, 2,3 тыс. человек направят служить на территорию РФ. По его данным, крымские призывники служат в сухопутных, воздушно-космических, инженерных войсках, а также в войсках стратегического назначения, Росгвардии и других.

«В этот призыв расширяется география службы. Если в прошлые годы юноши служили в частях, дислоцирующихся на территории Южного и Западного военных округов, то в этом году направляем служить ребят в части Северного флота в Североморск», - пояснил Ермилов.

Отмечается, что в «правительстве» оккупированного РФ Крыма призвали «жестко реагировать» на все попытки уклонения от призыва и немедленно информировать об этом российские правоохранительные органы.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за очередного призыва жителей Крыма в российскую армию.

Напомним, что Украина подала в Гаагский суд на Россию за призыв жителей Крыма в армию РФ.