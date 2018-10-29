На Донбассе погиб разведчик 28-й мехбригады Ярослав Гаврилюк

Сержант 28-й отдельной механизированной бригады Ярослав Гаврилюк (позывной Сява) погиб 28 октября на позициях в районе Марьинки Донецкой области.

Об этом «Думской» сообщили в штабе соединения.

Уроженец Буковины и житель Одессы, он был разведчиком, в последнее время постоянно ходил на нейтральную полосу, вычислял «лежки» снайперов.

Прощание с Ярославом состоится в среду, похоронят его на Новогородском (Таировском) кладбище.

Кроме того, 29 октября скончался 21-летний военнослужащий, которого доставили в тяжелом состоянии в одесский военный госпиталь. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра. Он уточнил изданию, что солдат получил травмы в результате ДТП.

Напомним, ранее на Донбассе под обстрелами боевиков погиб морской пехотинец из 36-й бригады.