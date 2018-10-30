Понятия «серой зоны» на Донбассе нет, его придумали СМИ, - командующий ООС Наев

Командующий операции Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев рассказал, что понятие «серой зоны» не закреплено ни в каких официальных документах, его ввели средства массовой информации.

Об этом он рассказал в интервью «ВВС», передает «Левый берег».

- Понятие такой зоны не закреплено в каких документах - его ввели СМИ. В Минских договоренностях четко определена линия разграничения. По всей ее длине есть участки, где расстояние между сторонами достигает 50 метров, а есть такие, где стороны не подходят вплотную, - отметил Наев.

По его словам, решение об улучшении тактического положения и продвижении войск принимается в соответствии с военной обстановкой.

- Где нужно отодвинуть наши позиции как можно дальше от населенных пунктов, а также там, где это позволяют Минские договоренности, мы занимаем лидирующие позиции. Когда, например, решали по району деревни Шумы на Горловском направлении (украинская армия заняла село 20 августа 2018 года, - ПН), мы учитывали, что рядом находится КПВВ «Майорск». Враг постоянно осуществлял провокационные обстрелы - попадали и в машины пограничников, и в гражданские объекты... Поэтому, сдвинув противника, мы лишили его возможностей вести прицельный огонь по КПВВ, - рассказал Наев.

- А по Золотому-4 (украинские военные зашли туда в июле 2018 года, - ред.) - де-юре оно находилось под властью Украины, но де-факто то ни было полиции и медиков. Сделав кольцо безопасности вокруг него мы сразу ввели туда полицию и организовали другие услуги для населения, - добавил командующий ООС.

Отвечая на вопрос, будет ли такое взятие под контроль населенных пунктов продолжаться и в дальнейшем, он сказал, что все будет зависеть от обстановки.

- Если будет угроза населению и военнослужащим, то будут и соответствующие решения. Но продвижение к линии соприкосновения не является приоритетом. Приоритет - сохранение жизни и здоровья гражданских и бойцов, - подчеркнул Наев.

Напомним, ранее Наев заявлял, что военного решения для завершения войны на Донбассе недостаточно.