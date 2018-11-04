«Мы с россиянами вам ответим»: Лукашенко заявил, что вместе с Путиным будет «противодействовать», если в США откроют новую военную базу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание новой военной базы в США в Польше повлечет за собой ответную реакцию Беларуси и РФ.

Как сообщает агентство БЕЛТА, такое заявление президент Беларуси сделал в ходе общения с жителями Витебской области, комментируя предложения построить в Польше американскую военную базу.

«Я министру иностранных дел сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул исключительно миролюбивую политику белорусского государства и народа.

Напомним, белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, передает белорусское госагентство «БЕЛТА».