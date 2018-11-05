За четыре года аннексии Крыма Россия превратила полуостров в военную базу, - МИД Украины

За четыре года аннексии Крыма полуостров превратился в гигантскую военную базу России, где количество военных РФ возросло почти до 32 тысяч, а также в разы увеличилось количество военной техники и вооружения.

Об этом заявило в ООН Министерство иностранных дел Украины, сообщает «Укринформ».

Соответствующие данные МИД и результаты исследования волонтеров украинской группы «Информнапалм» в течение 2014-2018 годов свидетельствуют о значительной милитаризации Россией оккупированного Крыма. За четыре года полуостров превратился в «непотопляемый авианосец», гигантскую военную базу.

«Численность «зеленых человечков» возросла почти до 32 тысяч, количество самолетов - до 122-х, военных кораблей - до 71-го, зенитно-ракетных комплексов - до 16-ти, количество подводных лодок - до семи», - говорится в сообщении

Исследователи также не исключают, что в оккупированном Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие, не только в расконсервированном с 2016 года объекте «Феодосия-13», а и на российских военных кораблях.

Напомним, ранее журналист и правозащитник Андрей Клименко заявлял, что Президент России Владимир Путин, аннексировав Крым, поставил перед собой задачу создать на полуострове гигантскую военную базу.