В «ЛДНР» проводят «выборы» – Порошенко, МИД и НАТО выступили против

В воскресение, 11 ноября, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей проводятся так называемые выборы «глав республик» и «местных депутатов».

Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

По их данным, явка уже составила больше 40%.

В то же время, Президент Украины Петр Порошенко со своей страницы в Facebook обратился к жителям оккупированных районов Украины с призывом не участвовать в фейковых выборах.

– Хочу обратиться к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях. Не отдавайте свой голос! Не берите участие в фейковых выборах! – сказал Порошенко.

Президент добавил, что эти псевдовыборы организовала Россия, чтобы, уже устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении закона, «выбрать» уже назначенных ими следующих марионеток.

Порошенко сказал, что Украина будет жестко противодействовать этому и принимать все меры для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым.

Категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению так называемых «выборов» выразил и МИД Украины, опубликовав соответствующее обращение на своем сайте.

Воскресное голосование МИД называет «псевдовыборами» и «фейковым голосованием», которым Россия нарушает нормы и принципы международного права, украинское законодательство, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Россия как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним», – отметили в министерстве.

МИД отмечает, что результаты этих псевдовыборов будут «юридически ничтожными» и не создают никаких правовых последствий, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

«Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ», – подчеркнули в МИД.

МИД выражает возмущение из-за игнорирования Россией позиции международного сообщества, которое осудило организацию фейковых «выборов» и призвало к их отмене. «Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса», – говорится в заявлении.

МИД призвал международное сообщество к усилению политического и экономического давления на Кремль, а также введению новых санкций против государства-оккупанта и лиц, принимавших непосредственное участие в «организации этих бутафорских «выборов».

Один из лидеров боевиков Денис Пушилин

Относительно проведения «выборов» в «ЛДНР» высказались и в НАТО, заявив, что не признают их проведение.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО, обнародованном в воскресенье, 11 ноября, на сайте Альянса, передает «Европейская правда».

«Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта», – говорится в заявлении.

«НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить любую поддержку групп боевиков в Донецкой и Луганской областях Украины», – отметили в Альянсе.

В НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и выразили поддержку усилиям «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы.