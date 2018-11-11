В «ЛДНР» проводят «выборы» – Порошенко, МИД и НАТО выступили против

В воскресение, 11 ноября, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей проводятся так называемые выборы «глав республик» и «местных депутатов».
Об этом сообщают СМИ сепаратистов.
По их данным, явка уже составила больше 40%.
В то же время, Президент Украины Петр Порошенко со своей страницы в Facebook обратился к жителям оккупированных районов Украины с призывом не участвовать в фейковых выборах.
– Хочу обратиться к тем украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях. Не отдавайте свой голос! Не берите участие в фейковых выборах! – сказал Порошенко.
Президент добавил, что эти псевдовыборы организовала Россия, чтобы, уже устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении закона, «выбрать» уже назначенных ими следующих марионеток.
Порошенко сказал, что Украина будет жестко противодействовать этому и принимать все меры для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым.
Категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению так называемых «выборов» выразил и МИД Украины, опубликовав соответствующее обращение на своем сайте.
Воскресное голосование МИД называет «псевдовыборами» и «фейковым голосованием», которым Россия нарушает нормы и принципы международного права, украинское законодательство, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Россия как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним», – отметили в министерстве.
МИД отмечает, что результаты этих псевдовыборов будут «юридически ничтожными» и не создают никаких правовых последствий, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.
«Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ», – подчеркнули в МИД.
МИД выражает возмущение из-за игнорирования Россией позиции международного сообщества, которое осудило организацию фейковых «выборов» и призвало к их отмене. «Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса», – говорится в заявлении.
МИД призвал международное сообщество к усилению политического и экономического давления на Кремль, а также введению новых санкций против государства-оккупанта и лиц, принимавших непосредственное участие в «организации этих бутафорских «выборов».
Относительно проведения «выборов» в «ЛДНР» высказались и в НАТО, заявив, что не признают их проведение.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО, обнародованном в воскресенье, 11 ноября, на сайте Альянса, передает «Европейская правда».
«Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта», – говорится в заявлении.
«НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить любую поддержку групп боевиков в Донецкой и Луганской областях Украины», – отметили в Альянсе.
В НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и выразили поддержку усилиям «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы.