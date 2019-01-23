«Пощекотать нервы российским наемникам»: В Донецке разбросали открытки с поздравлением ко Дню Соборности Украины

Во вторник, 22 января, в оккупированном Донецке разбросали открытки с поздравлением ко Дню Соборности.

Об этом сообщил благотворительный фонд «Вернись живым».

«Неравнодушные украинцы в лице военных, проходящих службу на передовой Донбасса, поздравили жителей города (и боевиков) с Днем Соборности. На воздушных шариках в Донецк полетели тысячи поздравительных открыток с изображением сине-желтой Украины. Траекторию передвижения открыток и места их падения зафиксировал специальный трекер. Большая часть шариков приземлилась на проспекте Богдана Хмельницкого», - заявили волонтеры.

Акция имеет двойную цель - с одной стороны, показать, что Украина помнит о патриотах в вынужденной оккупации, а с другой – «пощекотать нервы российским наемникам».

Напомним, в оккупированном Крыму разбился беспилотник, перевозивший листовки с надписью «Слава Украине!».