В Беларусь экспортируют соду и вино из оккупированного Крыма, - СМИ

Пищевую соду от Крымского содового завода и вино Массандра крымского производства можно купить в магазинах Беларуси.

Об этом сообщает белорусское Еврорадио.

Отмечается, что на пачке соды нет данных, кто поставляет товар в Беларусь. Крымская сторона подтвердила изданию, что сотрудничает с Беларусью, но конкретную фирму не назвала.

- Мы поставляем не только пищевую соду в Беларусь, поставляем также кальцинированную, которую используют в производстве стекла. Сотрудничество идёт ещё с советских времён. Я не могу назвать наших партнёров, так как это коммерческая тайна. Но вы можете это определить по своим стекольщикам, — рассказала специалист по внешним экономическим связям Крымского содового завода Венера Заварзина.

Кроме того, журналисты узнали о сотрудничестве с Крымом белорусского стеклозавода Нёман.

- Мы работаем с Крымом, — рассказала заместитель директора по реализации стеклозавода Нёман Диана Тарашкевич. — Работаем, но не так, как бы хотелось. Мы поставляем туда нашу стеклопродукцию.

Пищевая сода производства Крымского содового завода появилась на полках торговых сетей «Евроопт» и Bigzz.

Как узнали журналисты, поставщиком пищевой соды в крупные гипермаркеты страны оказалась СМТБ ГРУПП. Об организации известно не много: зарегистрирована в налоговой инспекции в июле 2016 года.

В Государственном таможенном комитете Беларуси, куда обратилось издание, за отведённые законом 15 дней не ответили, какие торговые отношения у страны с непризнанной территорией. Таможенники запросили дополнительное время на подготовку официального ответа.

Напомним, ранее Турция ввела запрет на прием судов из оккупированного Россией Крыма.