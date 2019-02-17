За сутки в зоне ООС боевики шесть раз открывали огонь – один военнослужащий погиб

За прошедшие сутки, 16 февраля, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы украинских позиций велись четыре раза: дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово», - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре сообщили, что в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты дважды обстреляли украинские позиции в районе села Крымское: один раз - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй - со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Напомним, что ранее в зоне ООС украинские военные уничтожили семь оккупантов, еще шестеро – ранены.