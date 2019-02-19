«Северный поток-2» - это политическое оружие России, - расследование

Президент России Владимир Путин и Газпром тратят на лоббирование газопровода Северный поток-2 миллиарды, поскольку этот проект является политическим оружием.

Об этом пишет в своей книге датский журналист Йенс Хофсгаард, передают «Лига.Новости».

Книга-расследование «Алчность, газ и деньги: как Германия рискует будущим Европы из-за Nord Stream» вышла в переводе на немецкий язык, сообщает издательство Europa Verlag.

Хофсгаард подчеркнула на презентации, что обеспечение стабильных поставок природного газа в ЕС не является истинной целью проекта. Помимо политического оружия, труба является денежным печатным станком для окружения Владимира Путина.

Для продвижения проекта Северный поток-2 используются подкуп политиков и чиновников, запугивание оппонентов, а также различные экзотические методы спецслужб, например, секс-шпионаж с последующим шантажом.

Управляющий директор компании Nord Stream Маттиас Варниг во времена ГДР служил в Штази в Дрездене в то же время, когда там находился тогдашний агент КГБ Путин, выяснил Хофсгаард.

Кроме того, союзник Путина по проекту - бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Шредера Хофсгаард называет важнейшим с политической точки зрения человеком для России в Европе, поскольку Путин использует его как агента влияния на Западе.

На прошлой неделе Bild приводил выдержку из книги Хофсгаарда. Журналист выяснил, что Шредер и Варниг участвовали в легендарной встрече в одном из берлинских ресторанов в ноябре 2010 года.

«Владимир Путин был в городе и зашел ресторан в районе Шенеберг. Заведение принадлежало сыну Варнига. За столом присутствовал и четвертый человек: сегодняшний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер», - пишет он. Хофсгаард предположил, что они уже тогда могла обсуждать Северный поток-2.

Поддерживая проект, Германия помогает Путину в его стремлении вернуть России статус супердержавы. Но не только это: Германия также ослабляет Европу. Под угрозой оказываются прежде всего Польша, Эстония, Литва и Латвия, а также Швеция, Финляндия и Дания. В наибольшей степени затронуты интересы Украины.

Хофсгаард отметил, что при работе над книгой использовал документы пяти министерств Дании, отчеты и экспертные заключения вовлеченных в проект стран Балтийского региона, доступ к конфиденциальным документам ЕС, а также переписку Госдепа США с посольствами в России, Германии, Польше и Скандинавии.

Напомним, ранее Министерство финансов сообщало, что Украина потеряет до 3% ВВП из-за «Северного потока-2».