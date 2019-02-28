В России майора Черноморского флота РФ и его сожительницу осудили за шпионаж в пользу Украины

В России майора Черноморского флота РФ и его сожительницу, признавших вину в выдаче гостайны Украине, приговорили к 10 и 9 годам лишения свободы соответственно.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Решением Северо-Кавказского окружного военного суда Долгополов Д.А. приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сухоносова А.С. - к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», - цитируется сообщение ФСБ.

Отмечается, что они признаны виновными в совершении госизмены в форме выдачи государственной тайны.

«Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковником Игорем Клименко, привлекла Долгополова к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение. Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, в ходе суда Долгополов и Сухоносова свою вину признали полностью и раскаялись в содеянном. Они были задержаны ФСБ в Симферополе в сентябре 2017 года. В то же время в СБУ уточняли, что после аннексии Крыма Долгополов перешел на воинскую службу России.