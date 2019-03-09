В России американцев задержали за «незаконное преподавание английского языка»

В РФ граждане США, добровольцы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней были задержаны в Новороссийске 1 марта в доме собраний.

Об этом сообщает «Медуза».

Их обвинили в том, что они преподавали английский язык без необходимого разрешения, рассказал отец одного из мормонов (его имя не называется). Он утверждает, что на самом деле добровольцы не преподавали, а участвовали в игре, проходившей на английском языке. Официальный представитель церкви мормонов Эрик Хокинс сообщил 5 марта, что организация работает с местными властями, чтобы добиться освобождения задержанных.

Двоих задержанных зовут Дэвид Удо Гаага и Коул Дэвич Бродовский, говорится в материалах Приморского районного суда Новороссийска, осудившего мормонов за нарушение правил въезда и пребывания на территории России. По версии обвинения, заявленная цель их въезда в страну не соответствовала тому, чем они занимались на самом деле. До конца неясно, почему они находились под стражей, как об этом говорили в церкви мормонов еще 5 марта, поскольку за это правонарушение предусмотрен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей и выдворение из страны. Адвокат американцев Сергей Глизнуца сообщил, что суд приговорил их к штрафу и выдворению за пределы России. Краснодарский краевой суд подтвердил решение о высылке Бродовского. Апелляционная жалоба на приговор в отношении Гааги пока не рассмотрена.

Мормоны приехали в Россию около полутора лет назад, сообщила 6 марта «Комсомольская правда», с которой пообщались 20-летний Коул Бродовский и 19-летний доброволец Сэм Макмюррей (о его задержании не сообщалось). По информации издания, Бродовский и Макмюррей «снимают в центре города офис для занятий по английскому» и «помогают школьникам сдавать ЕГЭ по английскому». Сэм Макмюррей описал занятия так:

«Играем в «Крокодила», когда нужно угадать слово на английском и перевести его на русский, и другие забавные игры по типу шоу «Своя игра».

Макмюррей также сообщил, что добровольцы помогают обучать английскому языку клиентов местных репетиторов. Коул Бродовский о занятиях по английскому языку в беседе с изданием не упоминал. В Госдепартаменте США сообщили 7 марта, что знают о задержании американских граждан в России.

- У нас нет более важной задачи, чем защита граждан США за рубежом, - сказал представитель Госдепартамента.

Напомним, что ранее ФСБ задержала в Москве гражданина США, которого подозревают в шпионаже.