Псковский десантник заявил, что российские власти не выплатили обещанные деньги за войну на Донбассе

Бывший российский десантник, который отправился воевать на Донбасс против украинцев, рассказал, как ему не заплатили обещанное, из-за чего он ушел из армии РФ.

Об этом военный признался журналистам «Новой газеты».

Молодой боец служил по контракту в 76-й дивизии ВДВ в российском городе Псков. На тот момент ему был 21 год. На Донбасс он отправился в 2014 году в составе боевой тактической группы, проходившей учения сначала в Псковской области, а затем в Ростове. По словам военного, командир роты сказал, что им нужно сопровождать якобы колонну с гуманитарной помощью.

Разумеется, никакой колонны не было, а российским военнослужащим еще в Ростове приказали снять с формы опознавательные знаки и вытащить из телефонов аккумуляторы.

- Никто нам ничего не объяснял. Но из наших никто и не спрашивал. К тому, что будет дальше, нас никак не готовили. Но стрелять-то мы все умели, к войне нас всех вообще-то и готовили. Мы понимали, где находимся и что тут происходит. Обсуждать-то мы это никак не обсуждали, а думали только, чтоб живыми вернуться. У многих как-никак жены, дети. Но нам обещали дополнительно заплатить. По 50 долларов в день, — рассказывает бывший десантник.

Его подразделение получило приказ вступить в бой с украинскими военными за Новосветловку. Бой был тяжелым и около половины группы получила ранения. После этого десантников вывезли обратно в Россию, однако обещанные «по 50 долларов в день» так не заплатили.

- Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили. Это было не в наших силах — ​добиться, чтобы заплатили. Потом нас еще и лишили премии, а это почти 20 тысяч, — признался солдат.

После этого он написал рапорт и уволился из российской армии. Свою ошибку военный осознал и признался журналистам, что уже потом понял, что мог погибнуть зря, лишь исполняя приказ.

Напомним, ранее сообщалось, что Российский военный Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм, рассказал, что давал своему руководству согласие поехать на Донбасс как в командировку.