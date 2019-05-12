На Донбассе враг 11 раз обстрелял позиции ВСУ – одного оккупанта уничтожили, двоих ранили

В зоне боевых действий на Донбассе 11 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранены двое военных.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Боевики также обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник семь раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Опытного, вблизи города Авдеевка, возле Песков и Пищевика, а также около Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны четыре раза: вблизи населенного пункта Новоалександровка, возле Золотого и Зайцево.

По данным разведки Объединенных сил, 11 мая одного оккупанта уничтожили, еще двое ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил - возле Крымского в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» и вблизи Гнутового в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, что 9 мая боевики нарушали режим прекращения огня, дважды использовали вооружение, запрещенное минского соглашениями. Один украинский военный получил ранение.