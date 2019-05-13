В Одессе задержали мужчин, которые через Россию переправляли украинок работать в израильские бордели

Сотрудники пограничного оперативного подразделения Одессы с привлечением спецподразделения «ДОЗОР» Госпогранслужбы во взаимодействии с УБПСТЛ и следователем под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области обнаружили и пресекли международный канал торговли людьми.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Так, пограничники задержали организатора канала при попытке передачи перевозчику двух украинок на центральном автовокзале Мелитополя. В дальнейшем их должны были переправить в Россию через территорию АР Крым с целью сексуальной эксплуатации на территории Израиля.

Организатором оказался гражданин Украины. В этот же день в Измаиле правоохранители задержали еще одного фигуранта уголовного производства, также гражданина Украины.

Отмечается, что девушки в добровольном порядке отказались от поездки. Организаторов задержали и сообщили им о подозрении. Сейчас ожидается избрании меры пресечения содержание под стражей.

В полиции Одесской области уточнили, что организаторы предлагали молодым женщинам работу в израильских борделях, предлагая им заработок в размере трех тысяч долларов США в месяц, проживание в арендованной заранее квартире и оплату всех расходов, связанных с выездом за границу.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 149 («Торговля людьми») Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Борисполе и Одессе задержали двоих иностранцев, которые отправляли украинок работать в китайских борделях.