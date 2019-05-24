Боевики «ЛНР» передали Украине 60 заключенных

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики передали Киеву еще 60 граждан Украины, находившихся в тюрьмах оккупированных районов Луганской области.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, это уже пятый этап передачи заключенных с ОРЛО

«С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе», - рассказала омбудсмен.

Она отметила, что всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены.

Денисова сообщила, что в течение 2014 - 2019 годов с оккупированных территорий переведены 454 осужденных.

«Готовая забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и которые выразили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания», - подчеркнула она.

Напомним, 20 марта украинской стороне передали 60 заключенных из временно оккупированной территории Луганской области для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории. Позже начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что боевики завербовали 60 заключенных из ОРДЛО, которых передали украинской стороне.