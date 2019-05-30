Зеленский провел встречи с родственниками пленных украинцев и сенатором США Портманом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно удерживаются в России и находятся в плену боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму.

Об этом говорится на сайте Президента.

Участники встречи отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

- Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались, - обратился Зеленский к участникам встречи.

В частности, Зеленский добавил, что последние несколько дней проводил встречи с омбудсменом Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе.

Президент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

- Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский 30 мая встретился с сенатором США Робертом Портманом. Участники встречи обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду.

Еще один вопрос, который поднимался во время встречи – ситуация на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмена заложниками. Президент также особо отметил активную позицию Сената США во внедрении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей. Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Напомним, ранее Зеленскому доложили об обстоятельствах пленения восьми бойцов ВСУ.