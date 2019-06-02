К политзаключенному Сущенко в российскую колонию на три дня приехали его жена и дочь

Супруга и дочь украинского политзаключенного Кремля, журналиста Романа Сущенко приехали к нему на трехдневное свидание в колонию.

Об этом сообщил в воскресенье адвокат Марк Фейгин в Facebook.

«Супруга Анжелика и дочь Юлия украинского политзаключённого Романа Сущенко посетили его с длительным, трехдневным свиданием в ИК-11 в Кирово-Чепецке», - отметил он.

По словам адвоката, у Сущенко «пока всё благополучно». Фейгин также выразил надежду, что новая украинская власть «займется обменом» Сущенко на руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

В начале октября 2016 года стало известно, что сотрудники ФСБ задержали журналиста «Укринформа» Романа Сущенко «при проведении шпионской акции». В сообщении ведомства журналиста назвали «кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины» и обвинили в том, что он «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской федерации».

По словам Фейгина, Сущенко шесть лет жил во Франции, занимая должность корреспондента агентства «Укринформ» в Париже, и часто приезжал в Россию. Защитник и министерство иностранных дел Украины настаивают, что свой очередной визит в страну Сущенко совершил по личным мотивам, так как в России у него живут родственники. Свою вину украинец отрицает.

В частности, Петр Порошенко заявлял, что Украина работает над продлением санкционного давления для скорейшего освобождения незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко.