Люди не должны ждать, пока ищут ответственных, - Кушнир взял под личный контроль обеспечение жителей Николаевщины инсулином

Заместитель председателя Николаевской ОГА Александр Кушнир подписал распоряжение о выделении первого транша в 5,8 миллиона гривен на закупку инсулина.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Буквально через два дня будут внесены изменения в расписание и казначейство перечислит средства. Таким образом, вопрос будет снят, и люди смогут получить необходимый им инсулин.

«После обращения общины о необходимости неотложного решения вопроса по обеспечению инсулином жителей Николаевщины, понимая срочность этого вопроса и не дожидаясь решения от ответственных из высоких кабинетов, на недавней сессии облсовета внесли изменения в областной бюджет и предусмотрели средства на приобретение инсулина для обеспечения потребностей больных диабетом. Уже подписал распоряжение о выделении первого транша в 5,8 миллиона гривен на закупку инсулина», - прокомментировал Александр Кушнир.

Заместитель председателя ОГА добавил, что уже в ближайшее время люди смогут спокойно обращаться к врачам, в аптеки, чтобы получить инсулин.