Контрразведка Запорожья задержала пенсионера, который хотел взорвать тротил в жилом квартале

В Запорожье задержали 63-летнего пенсионера, который пытался взорвать почти полтора килограмма тротила в жилой застройке вблизи детской площадки.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.Тиждень.

Пенсионер рассказал, что рано утром заложил взрывчатку в жилом квартале. Тротил положил в пакет из-под томатного сока.

«Заложил взрывчатку в пакет из-под томатного сока, в нем находилась взрывчатка – и заложил. Сегодня в полшестого. По адресу бульвар Гвардейский, 136. Затем вышел на бульвар Шевченко – нажал», - сообщил подозреваемый.

На камере видеонаблюдения в хостеле видно, как пожилой мужчина проверяет взрывное устройство, а после прямо на улице соединяет провода. Начальник управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Александр Хилько отметил, что точно определить тип взрывчатки смогут после экспертизы, но по внешним признакам можно определить, что это пластид.

«Что это – мы скажем после окончательного заключения экспертов, но по всем внешним признакам это именно пластид. Посреди улицы, проходят люди, проезжает транспорт, совершает манипуляции с взрывчатым веществом. Осуществляет соответствующие манипуляции по подключению, закрывает. Пошел дальше делать закладку», - рассказал Александр Хилько.

Взрывотехник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Николай Бойко сообщил, что взрывное устройство, которое закладывал пенсионер, имеет несложную конструкцию и очень эффективно, потому что приводит к страшным последствиям. По утверждению саперов, диверсант решил перестраховаться: чтобы взрывчатка точно сработала, подключил сразу два детонатора.

В сюжете показано, как мужчина пытался активировать тротил, но оперативники контрразведки, которые следили за мужчиной, заглушали сигнал с мобильного.

«Около шести часов он вышел за пределы детской площадки, за пределы жилого района, попытался активизировать взрывчатку», - сказал Алексей Петров, начальник департамента контрразведки СБУ.

Сообщается, что пожилой мужчина вернулся в гостиницу, посмотрел последние новости, и был удивлен отсутствием черной хроники. Взрыва не прозвучало, он вернулся к себе в отель и еще шесть раз, с 6 до 10 пытался активировать взрывчатку, после чего вернулся на место, куда ее заложил, где был задержан.

По версии следствия, российские спецслужбы пытались ликвидировать «своих», а именно запорожского архиепископа Луку, который является предстоятелем Московского патриархата и известен своей пророссийской позицией.

О нем говорят, как об одном из самых ярких адептов «русского мира» в области. Украинцам он известен тем, что запретил отпевать погибшего ребенка, который был крещен в Киевском патриархате, вызвав всплеск религиозной вражды.

Еще одним пострадавшим от нападения должен был стать личный охранник Луки – Александр Курников, один из бывших руководителей запорожского «Беркута». Именно из числа бывших спецназовцев и создана так называемая «служба безопасности» Московского патриархата в Запорожье. Она известна под названием «Радомир».

«В непосредственной близости от места заложения взрывчатки находится здание, которое часто посещают сторонники одной из вышеупомянутых конфессий», - добавил Александр Хилько.

Взрыв российские СМИ сразу связали бы с нападениями на Московскую церковь. По словам задержанного, ему о истинных целях взрыва не сказали – сообщили, что он нужен для дестабилизации обстановки.

«Место они мне указали на территории бульвара Гвардейского, 136-й дом. Я спросил – это конкретно кого-то надо или нет? Он сказал: просто надо взорвать, чтобы дестабилизировать обстановку», - рассказал задержанный.

По оперативным данным, именно в пристройке по адресу, который указали подозреваемому, в подвальном помещении тренируются представители «Радомира». Их боксерский клуб без каких-либо вывесок или опознавательных знаков.

В сюжете отмечают, что в Запорожье уже совершали нападения на храмы, принадлежащие Московскому патриархату. Целью заказчиков было показать преследования сторонников РПЦ со стороны радикалов. Поджоги и провокационные надписи делали нарко- и алкозависимые, которые получали такое задание из территории террористической «ДНР».

К примеру, в Мариуполе взрывчатку под авто полковника Хараберюша заложила наркозависимая женщина, которая получила за преступление 15 тысяч долларов. Таких же неприметных и асоциальных агентов использовали во время подрыва авто разведчика Максима Шаповала. На этот раз российские кураторы сепаратистов завербовали пенсионера. За оторванные у других руки ноги и головы ему пообещали сделать хороший протез.

Сообщается, что всех этих людей направлял специально созданный ФСБ диверсионный центр в Донецке, расположенный на заброшенном заводе.

«Специальный Центр операций» министерства госбезопасности «ДНР», направленный на проведение диверсионных террористических актов на территории Украины, который полностью контролируется, координируется представителями Федеральной службы безопасности России, которые на постоянной основе там находятся», - констатировал начальник департамента контрразведки СБУ.

Напомним, Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации завербовала украинского беженца из Мариуполя Богдана Бодунова, который к началу войны на Донбассе сбежал на Урал. Через время мужчину перевербовали сотрудники Службы Безопасности Украины.