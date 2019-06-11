Испанский консул вплавь пересек Керченский пролив и нарушил границу Украины

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья 1 июня участвовал в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от косы Чушка, что в Краснодарском крае, до крепости Ени-Кале в Керчи.

Об этом сообщает сайт «Крым. Реалии».

Он подтвердил этот факт корреспонденту, но отказался комментировать, предупреждали ли его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма.

- Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать, - сказал Альфонсо Лопес Пандиелья.

Дипломат также подтвердил, что, будучи почетным консулом, не находится на государственной службе в Испании.

В Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы.

- Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение было совершено группой лиц, то от 5100 гривен, - сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

После аннексии Украина закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф.

Напомним, что ранее чиновник Николаевской мэрии Кондратьев и его подельница, организовавшие схему с подделкой паспортов, отделались условным сроком. В своих схемах они использовали бланки паспортов, выданных в Автономной республике Крым, для «легализации» иностранцев.