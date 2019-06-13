ООС: Боевики 28 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военный ранен, одного террориста убили

За минувшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранение. Боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня. Из них три раза – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. НВФ также обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Водяное; из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем - Авдеевку; из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов - Марьинку; из автоматических гранатометов - Широкино; из гранатометов различных систем - Новотроицкое; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку; из стрелкового оружия - Лебединское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 12 раз. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляно Новолуганское; из автоматических гранатометов, стрелкового оружия - Новотошковское; из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета - Попасная; из минометов калибра 120 и 82 миллиметров, стрелкового оружия - Новгородское; из 120-миллиметрового миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета - Зайцево; из гранатометов различных систем - Луганское; из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - Пивденне.

По данным разведки, 12 июня один оккупант уничтожен, трое ранены.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил три раза. Под огонь попали Водяное, Боровское и Луганское.