Украина не повторит неудачный поход через Керченский пролив на военных кораблях, - глава Генштаба

Украина не будет повторять попытки пройти через Керченский пролив таким же образом, как в 2018, когда Россия захватила украинских моряков и корабли.

Об этом в интервью «Донбасс.Реалии» заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, сообщает «Лига.net»

- Военные попытки повторять, точно так же, как уже было – мы не собираемся. Но будем думать, как это делать, чтобы не было таких последствий (захвата моряков – ПН), - сказал он.

При этом Хомчак напомнил, что речь идет о военных кораблях, а торговые суда под флагом Украины и других стран не прекращали ходить через пролив.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В плен попали 24 моряка.

Напомним, 14 июня президент Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, захваченных Россией у Керченского пролива, и заверил их, что в ближайшее время военнопленные вернутся домой.