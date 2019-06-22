Российские оккупанты утилизируют отобранную у Украины подводную лодку «Запорожье»

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию нескольких кораблей, среди которых украинская подводная лодка «Запорожье», которую РФ захватила во время аннексии Крыма.

Об этом сообщается на портале госзакупок, передает «Громадське».

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 25 июля. Сумма контракта неизвестна. В документах тендера одним из лотов фигурирует дизельная подводная лодка проекта 641, но не указано её название. Однако в составе ВМФ РФ есть только одна субмарина этого типа – это отобранная у Украины подлодка «Запорожье».

В 2014 году россияне заявляли, что подводная лодка «Запорожье» проекта 641, ранее входившая в состав ВМС Украины, технически неисправна и не будет использоваться Черноморским флотом России.