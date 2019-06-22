Супрун дала советы, как в жару избавиться от неприятного запаха пота

Министр здравоохранения Уляна Супрун дала советы, как предотвратить неприятный запах пота и уменьшить потоотделение.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отмечает, что на потоотделение влияет не только высокая температура воздуха, а целый ряд факторов – наш рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, живущих на коже и косметические средства, которыми мы пользуемся.

- Заботьтесь о гигиене тела. Регулярно принимайте душ и при необходимости пользуйтесь антиперспирантами или дезодорантами. - Выбирая дезодорант или антиперспирант, внимательно читайте и следуйте инструкции. Предостережение «не наносить на поврежденную кожу» там написано не просто так. Также обращайте внимание на противомикробное действующее вещество – лучше, если это будет спирт. - Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей, которые позволяют телу дышать, и не задерживают пот.

- Пересмотрите свой рацион. При необходимости откажитесь от продуктов и напитков, которые могут вызвать неприятный запах. Это, к примеру, алкоголь, чеснок, лук, кольраби, красное мясо. - Будьте физически активны. Во время тренировок потовые железы активно работают и «промываются». Но помните, что на каждую тренировку нужна чистая одежда. - Резкий запах пота может быть также побочным эффектом препаратов, которые вы принимаете. Уточните у врача, а при необходимости проконсультируйтесь с эндокринологом.

- Если вас беспокоит «эмоциональный» пот (когда мы в состоянии стресса), есть смысл подумать об удалении волос в этих участках. Их нужно удалять с корнями. Чем меньше волосяных фолликул, тем меньше апокриновых желез, соответственно меньше запаха. Бритье в этом случае почти ничего не решает. - Не пользуйтесь аэрозолями в помещении без хорошей вентиляции. Аэрозоли при вдыхании могут быть токсичными, особенно для маленьких детей.

Напомним, что ранее глава Минздрава Супрун опровергла «безопасность» кальяна.