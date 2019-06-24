СБУ разоблачила украинских предпринимателей, поставляющих продовольствие на территории ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории ОРДЛО.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 два отечественных коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.

Вместо этого коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания на временно оккупированные территории Украины на общую сумму более 500 миллионов гривен. После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» отправлялась организаторами схемы на территории ОРДЛО.

По итогам проведенных в рамках уголовного производства мероприятий, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания начислено и нанесенный ущерба государственному бюджету в размере 7.7 миллионов гривен.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины, совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины в среду, 19 июня, провели обыски у экс-главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.