Захваченные РФ украинские суда в Керчи исчезли со стоянки судов «Генмол» - погрануправление ФСБ не дало никаких комментариев

Украинские военные судна, захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из стоянки судов «Генмол» в Керчи. Информации о том, куда их перевезли, в данный момент нет.

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Накануне, журналисты издания сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи. Там они обнаружили, что украинские военные катера, находившиеся до этого под маскировочной сетью, пропали.

Также, там находился буксир «Яны Капу», который был захвачен вместе с военными суднами. По состоянию на утро 25 июня он также пропал.

Как сообщается, в пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщалось о перемещении захваченных кораблей и буксира.

Напомним, что Международный трибунал по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия в отношении задержанных украинских моряков.