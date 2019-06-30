ООС: Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия – двух террористов уничтожили, один ранен

29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра. Противник открывал огонь по воинам ВСУ из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщается в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил- возле Гранитного, трижды рядом с Опытным, неподалеку от Песок, два раза возле Водяного, на окраине Авдеевки, неподалеку от Верхнеторецка, рядом с Красногоровкой, на окраине Талаковки, в районе Новоселовки второй, рядом с Каменкой, неподалеку от Павлополя, в районе Широкино и тд.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 13 раз. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведки 29 июня двух оккупантов уничтожили, один ранен.

С начала 30 июня враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил один обстрел позиций украинских защитников – вблизи населенного пункта Луганское.