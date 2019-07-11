Николаевцы почтили память погибших в Зеленополье в 2014 году военных

В четверг, 11 июля, на территории 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады на проспекте Героев Украины состоялся молебен по погибшим возле Зеленополья бойцам.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в районе населенного пункта Зеленополье, Луганской области, в ночь с 10-го на 11-е июля 2014 года, пророссийские группировки нанесли удар из «Града» по позициям первой батальонной тактичной группы, на то время - 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Также под удар попали подразделения 24-ой отдельной механизированной бригады и подразделения пограничной службы Украины. Вследствие атаки погибли 9 десантников, 52 были ранены.

На мероприятии присутствовали родители и друзья погибших. Кроме них также пришли и.о. заместителя главы Николаевской ОГА Александр Трайтли, мэр Николаева Александр Сенкевич, протоиерей отец Валерий, а также волонтёры.

- Сегодня мы собрались тут из-за грустного повода. 11 июля, 2014 года, примерно в 4:30 утра, по позициям украинских войск был нанесён подлый артиллерийский удар. Российские ракетные системы «Град», которые находились на пограничной территории России, через государственную границу обстреляли подразделения украинской армии. Под огонь попали подразделения ГПС 24 отдельной механизированной бригады, 72 отдельной механизированной бригады, и наши десантники. 9 военнослужащих нашей военной части пополнили ряды Небесного Воинства. Сегодня день чествования их памяти, - сообщил командир бригады.

С речью также выступили пришли временно и.о. заместителя главы Николаевской ОГА, протоиерей отец Валерий а также волонтёр и депутат горсовета Светлана Таранова.

Каждый из них выразил соболезнования семьям погибшим, а отец Валерий призвал не падать духом в столь сложное для страны время и добавил, что нет большей чести, чем погибнуть за тех, кого любишь.

- Человек всегда должен быть готов встать на защиту своих родных и близких, - подытожил протоиерей.

В конце своей речи он помолился за павших воинов, а после состоялось возложение цветов к памятнику.

Как известно, 11 июля 2014 года вблизи населенного пункта в Зеленополье в Луганской области боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из РСЗО «Град». В результате обстрела погибло около 30 военнослужащих, более 100 раненых. В бою под Зеленопольем 79-я Николаевская аэромобильная бригада потеряла 9 военнослужащих, еще 52 был ранены.