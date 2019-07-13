Штаб ООС: Боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ, двое украинских военных получили ранения и травмы

На Донбассе оккупанты 24 раза нарушили «режим тишины» и применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты 15 раз обстреляли позиции украинских военных. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия они дважды обстреляли позиции вблизи Лебединского; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - дважды возле Новотроицкого; из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия - 5 раз в районе Водяного; из минометов калибра 120 мм вблизи Павлополя и Березового; из крупнокалиберных пулеметов - возле Авдеевки; из минометов калибра 82 мм - в районе Песков и Марьинки; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики 9 раз нарушили «режим тишины». Из противотанковых ракетных комплексов они обстреляли позиции вблизи Зайцевого; из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов - возле Травневого; из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - трижды в районе Новолуганского; из минометов калибра 82 мм - возле Новоалександровки; из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - в районе Попасной; из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Золотого-4; из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле Светлодарска.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один травмирован.