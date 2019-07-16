В Италии задержали наемников, воевавших на Донбассе – у них нашли оружие и ракету класса «воздух-воздух»

Итальянская полиция в ходе спецоперации задержала трех человек, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление полиции Турина.

Как сообщили правоохранители, расследование началось около года назад, когда полицейский штаб в Турине начал следить за некоторыми людьми, связанными с политическими движениями ультраправых и воевавших на Донбассе за боевиков.

В ходе спецоперации в провинции Павия сотрудники полиции изъяли ракету класса «воздух-воздух» MATRA, которая стоит на вооружении Вооруженных сил Катара. Помимо ракеты были найдены 9 штурмовых винтовок, пулемет Scorpion, 3 ружья, 7 пистолетов, 20 штыков, 306 частей огнестрельного оружия, 831 боеприпас различного калибра.

Также были задержаны три человека: бывший инспектор итальянской таможни и активист ультраправой партии Forza Nuova 60-летний Фабио дель Берджиоло, 42-летний швейцарец Алессандро Монти и 51-летний итальянец Фабио Бернарди.