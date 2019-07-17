В России суд рассматривает продление меры пресечения для 24 пленных украинских моряков

В чреду, 17 июля, Лефортовский райсуд Москвы рассматривает ходатайства Следственного управления ФСБ о продлении сроков содержания под стражей 24 пленным военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщает «Страна».

Моряки распределены на четыре группы. Заседание для первых двух групп начнется в 10:00 в разных залах суда под номерами 28 и 29. Судьи - Галимова и Канева. Заседание для третьей и четвертой группы - в 14:00, в этих же залах, этими же судьями.

Отметим, что расследование уголовного дела по всем морякам завершено. Все они обвиняются в нарушении ч. 3 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение госграницы России), максимальная санкция - до 6 лет лишения свободы. Рассмотрение дела по сути не начинается из-за того, что сейчас стороны знакомятся в документами дела.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.