У Путина заявили, что не ведут переговоры по обмену пленных украинских моряков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Украина и Россия не ведут переговоры по обмену украинских моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, эта проблема остается на повестке дня.

- Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется, - подчеркнул он, при этом напомнил, что данный вопрос обсуждался главами государств в ходе телефонного разговора.

Относительно решений российских правоохранительных органов, пресс-секретарь президента заявил, что комментировать их не станет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.