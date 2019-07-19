Мы не говорим об обмене моряков, их Россия должна вернуть, – Президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские моряки не могут быть предметом обмена на россиян, которые удерживаются в Украине.

Об этом он заявил журналистам в Киеве во время презентации мобильных жилых модулей для размещения военных в районе проведения ООС, передает «Украинская правда».

На вопрос, готова ли Украина вернуть или обменять главного редактор «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, украинский лидер ответил:

- Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков – моряков нам должны вернуть. Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять ... Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета, я имею в виду. Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги – мы готовы, - сказал Зеленский.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.