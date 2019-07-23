Российский пропагандист, который хвалит РФ и угрожает Украине, оформил для себя и детей вид на жительство в Италии

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фото вида на жительство в Италии, выданного кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом он сообщил на своем сайте.

Ранее организация «Фонд борьбы с коррупцией» выяснила, что у Соловьева есть вилла в Италии.

«Кто же этот счастливый обладатель вида на жительство в Итальянской республике? Да не один, а с пятью детьми? Не сомневайтесь, что это вид на жительство. И нагуглить можете, и вот: на сайте итальянской полиции в итальянской версии написано «Permesso di soggiorno», а в русской «Вид на жительство», - сообщил Навальный.

Напомним, как сообщал «Обозреватель», Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Также он назвал вторжение России в Украину «вынужденной мерой».

Соловьев значительную часть своих высказываний уделяет Украине. Недавно он у себя в твиттере опубликовал новость о том, что президент Зеленский потребовал, чтобы и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь уволился.