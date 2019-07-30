В Кремле планируют провести перепись населения в террористических «ЛДНР» из-за разворовывания денег главарями боевиков, - СМИ

В октябре по инициативе Кремля на неподконтрольной части Донбасса состоится «перепись населения».

Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Одна из основных причин проведения «переписи» - подозрение, что главари террористов разворовывают выделяемые Кремлем средства.

- Судя по всему, в Кремле есть большие опасения, что деньги разворовываются, что цифры количества населения, которые им подают с неподконтрольных территорий, завышены. То есть, приходит сумма, которая рассчитана на «мертвые души», и эти деньги, которые якобы для «мертвых душ», идут в карманы «чиновникам» оккупационной администрации. Это подготовка к возможным выборам, которые предусматриваются Минским процессом. Кремль хочет четко знать: сколько будет голосов людей, кто подвергся в течение пяти лет массированной обработке пропагандой, - говорит журналист из Луганска Александр Белокобыльский.

Отмечается, что кроме возраста, пола и рода деятельности, российские власти также хотят узнать об отношении к поддерживаемым РФ группировкам «ЛНР» и «ДНР» и о том, кто виноват в войне на Донбассе.

Известно, что на «перепись» планируют потратить несколько сотен миллионов рублей.

Напомним, ранее Россия упростила процедуру получения паспортов РФ для всех жителей Донбасса.